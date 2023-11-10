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Боженов Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Боженов Андрей Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Боженов Фока Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Боженов Потап Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Боженов Климонт Никитич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Евдокия Васильева

Смерть
1777
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