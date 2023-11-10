Боженов Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Боженов Андрей Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Боженов Фока Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777