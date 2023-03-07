Воробьев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1716

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Воробьев Григорий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1687 и 1691

Сын: Воробьев Авросим Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Воробьев Илья Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Смерть
До 1716
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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