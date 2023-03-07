Воробьев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1716
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Воробьев Григорий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1691
Сын: Воробьев Авросим Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Смерть
До 1716
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния