Васильев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1953
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: Васильева Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария
Смерть
Неизвестно