Макляев Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1953
Дата смерти09.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1979
Дочь: Макляева Вера Викторовна
Мать ребёнка: Коныжева Елена Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1982
Сын: Макляев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Коныжева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1997