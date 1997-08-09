Макляев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макляев Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1953

Дата смерти

09.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1979

Дочь: Макляева Вера Викторовна

Мать ребёнка: Коныжева Елена Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1982

Сын: Макляев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Коныжева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коныжева Елена Александровна

Смерть
09.08.1997
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