Кольцова Ольга Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1880
Сын: Кольцов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1882
Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
04.05.1882
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
12.07.1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1896
Сын: Незаконнорожденный Василий
Отец ребёнка: не указан
Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно