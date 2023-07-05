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Кольцова Ольга Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1880

Сын: Кольцов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1882

Сын: Кольцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Запольная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1882

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Запольная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Запольная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: не указан

Запольная, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Незаконнорожденный Василий

Отец ребёнка: не указан

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Василий Степанович (Стефанович)

Смерть
Неизвестно
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