Тиунова Мавра Алексеевна
Место рожденияд. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1747 ст.
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Рождение ребёнка
22.01.1769 ст.
Сын: Помаскин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
д. Талитская
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Помаскина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Помаскина Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Сын: Помаскин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Дочь: Помаскина Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович
Смерть
Неизвестно