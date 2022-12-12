Тиунова Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунова Мавра Алексеевна

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Место рождения

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: Тиунов Алексей Фёдорович

Мать: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Помаскин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.01.1769 ст.

Сын: Помаскин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

д. Талитская
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Помаскин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Помаскина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Помаскина Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Помаскин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Дочь: Помаскина Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Агафонович

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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