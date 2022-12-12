Ефремий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти23.10.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1890