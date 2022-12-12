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Ефремий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.10.1890
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
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