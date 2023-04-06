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Чукуров Максим Яковлевич

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Чукуров Яков Марков

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксиния Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеева Наталья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорькина Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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