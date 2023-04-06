Чукуров Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Чукуров Яков Марков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксиния Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеева Наталья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорькина Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно