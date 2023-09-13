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- Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1897 ст.

Сын: - Иван Александрович

Мать ребёнка: - Надежда Степановна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.69-70 (Рождение №-51м)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Надежда Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901
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