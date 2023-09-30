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Михеев Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1971

Отец: Михеев Николай Кириллович

Мать: Михеева Алла Фроловна

Рождение ребёнка
25.08.1994

Дочь: Симановская Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Михеева Ольга Леонидовна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1998

Сын: Михеев Максим Павлович

Мать ребёнка: Михеева Ольга Леонидовна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Ольга Леонидовна

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