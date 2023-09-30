Михеев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1971
Отец: Михеев Николай Кириллович
Мать: Михеева Алла Фроловна
Рождение ребёнка
25.08.1994
Дочь: Симановская Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Михеева Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
30.08.1998
Мать ребёнка: Михеева Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Ольга Леонидовна