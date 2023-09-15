Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лукьянов Яков Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1906 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Дочь: Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.
Дочь: Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.
Сын: Максимов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
25.03.1919
Сын: Максимов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич
Раскулачивание
1929
Смерть
Неизвестно