Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

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Место рождения

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лукьянов Яков Павлович

Мать: не указана

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
09.04.1906 ст.

Муж: Максимов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Дочь: Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Дочь: Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.

Сын: Максимов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1919

Сын: Максимов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Максимов Семён Кузьмич

Раскулачивание
1929
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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