Красников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасников Алексей

Красников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940

Отец: Красников Степан

Мать: Красникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Маргарита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close