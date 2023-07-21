Красников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940
Отец: Красников Степан
Мать: Красникова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красникова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красникова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красникова Маргарита
Смерть
Неизвестно