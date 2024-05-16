Галенчик Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаленчик Семен

Галенчик Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галенчик Вячеслав

Мать ребёнка: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галенчик) Надежда

Мать ребёнка: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна

Смерть
Неизвестно

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