Галенчик Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галенчик Вячеслав
Мать ребёнка: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галенчик) Надежда
Мать ребёнка: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно