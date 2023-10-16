Крутских Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутских Татьяна Васильевна

Крутских Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Крутских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Крутских Прохор Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутских Василий Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Крутских Еремей Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close