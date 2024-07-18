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Орина ? Максимовна ?

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1773 и 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1772 и 1773 г.р.

Дети

Между 1800 и 1802 г.р.

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1802

Сын: Семен Данилович

Отец ребёнка: Данила Васильевич

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1834

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