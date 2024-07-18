Орина ? Максимовна ?
Место рождения
Дата рожденияМежду 1773 и 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1802
Сын: Семен Данилович
Отец ребёнка: Данила Васильевич
Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1834