(Бурмакинский) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурмакинский) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Неизвестно Андрей Иванов

Мать: Ксения Петровна

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