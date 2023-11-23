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(Бурмакинский) Анна Андреевна
(Бурмакинский) Анна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1762
Пол
Женский
Отец
Неизвестно Андрей Иванов
Около 1734 г.р.
Мать
(Бурмакинский) Ксения Петровна
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец:
Неизвестно Андрей Иванов
Мать:
Ксения Петровна
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