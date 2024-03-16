Тиганов Павел Александорович
Место рождения
Дата рождения28.03.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978
Рождение ребёнка
24.09.2008
Дочь: Тиганова София Павловна
Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
24.09.2008
Дочь: Тиганова Полина Павловна
Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
22.11.?
Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник СВО на Украине