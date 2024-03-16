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Тиганов Павел Александорович

Место рождения

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1978

Отец: Тиганов Александр Евгеньевич

Мать: Тиганова Наталья Владимировна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.2008

Дочь: Тиганова София Павловна

Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
24.09.2008

Дочь: Тиганова Полина Павловна

Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
22.11.?

Сын: Тиганов Антон Павлович

Мать ребёнка: Тиганова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиганова Ольга Владимировна

Военная служба
Неизвестно
Участник СВО на Украине
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