Ростиславина Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Диаконская дочь.
Бракосочетание
Около 1787
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ростиславина Анна Степановна
Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ростиславин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ростиславин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович
Смерть
Неизвестно