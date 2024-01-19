Ростиславина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРостиславина Ирина Алексеевна

Ростиславина Ирина Алексеевна

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Диаконская дочь.
Бракосочетание
Около 1787

Муж: Ростиславин Степан Петрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ростиславина Анна Степановна

Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ростиславин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ростиславин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ростиславин Степан Петрович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close