Грохотов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.06.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912 ст.
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Крещение
22.06.1912 ст.
Николаевка, Омский округ, Сибирский край
Крёстный отец: Грохотов Никита Косьмин - крестьянин из д.Хариной (родной дядя) Крёстная мать: Елистратова Ирина Андреевна - крестьянская жена из д.Хариной
Смерть
Неизвестно