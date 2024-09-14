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Грохотов Андрей Петрович

Место рождения

Харино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.06.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912 ст.

Отец: Грохотов Пётр Косьмин

Мать: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Крещение
22.06.1912 ст.
Николаевка, Омский округ, Сибирский край
Крёстный отец: Грохотов Никита Косьмин - крестьянин из д.Хариной (родной дядя) Крёстная мать: Елистратова Ирина Андреевна - крестьянская жена из д.Хариной
Смерть
Неизвестно

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