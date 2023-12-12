Афанасьев Сергей Алек,андрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1976
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Афанасьев Артем Сергеевич
Мать ребёнка: Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно