Афанасьев Сергей Алек,андрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Сергей Алек,андрович

Афанасьев Сергей Алек,андрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1976

Сын: Афанасьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Афанасьев Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close