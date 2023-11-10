Терентий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

07.06.1791 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1764 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
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Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Иван Терентьев

Мать ребёнка: Матрёна Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Троян Терентьев

Мать ребёнка: Матрёна Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Лукьянова

Смерть
07.06.1791 ст.
Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
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