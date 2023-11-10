Терентий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти07.06.1791 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Иван Терентьев
Мать ребёнка: Матрёна Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Троян Терентьев
Мать ребёнка: Матрёна Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Лукьянова
Смерть
07.06.1791 ст.
Языково, Борский муниципальный район, Самарская область