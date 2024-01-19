Леонтьев Михаил Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Михаил Илларионович

Леонтьев Михаил Илларионович

Место рождения

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

14.12.1923

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1923

Отец: Леонтьев Илларион Иванович

Мать: не указана

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область
Родился в с. Ямантаево Абдулинского района Чкаловской области. Призван на фронт Андижанским ГВК, Узбекской ССР в августе 1942 года. Воевал связистом в составе 232-го гвардейского артиллерийского полк... Показать все
Смерть
2009
Новая Ольховка, Наро-Фоминский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close