Леонтьев Михаил Илларионович
Место рождения
Дата рождения14.12.1923
Дата смерти2009
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1923
Отец: Леонтьев Илларион Иванович
Мать: не указана
Родился в с. Ямантаево Абдулинского района Чкаловской области. Призван на фронт Андижанским ГВК, Узбекской ССР в августе 1942 года. Воевал связистом в составе 232-го гвардейского артиллерийского полк... Показать все
Смерть
2009
Новая Ольховка, Наро-Фоминский, Московская область