Тиликова Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиликова Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тиликов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Тиликов Антоний Гаврилович

Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Тиликова Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Гаврила Савельевич

Смерть
Неизвестно
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