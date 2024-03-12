Тиликова Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тиликов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Тиликов Антоний Гаврилович
Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Тиликова Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Тиликов Гаврила Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно