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Неизвестно Митрофан Григорьевич
Неизвестно Митрофан Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Пол
Мужской
Отец
Кассай Георгий Афанасьевич
1843 г.р.
Мать
(Кассай (ханча)) Анастасия Дмитриева
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Кассай Георгий Афанасьевич
Мать:
Анастасия Дмитриева
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