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Семко Владимир Александрович

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

08.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1980

Отец: Семко Александр Яковлевич

Мать: Любовь Ивановна

Орловка
Бракосочетание
26.08.2006

Жена: Семко Мария Петровна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.2008

Сын: Семко Светозар Владимирович

Мать ребёнка: Семко Мария Петровна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.2012

Дочь: Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Семко Мария Петровна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Электромонтажник
Образование
Неизвестно
Среднее техническое
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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