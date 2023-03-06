Семко Владимир Александрович
Место рожденияОрловка
Дата рождения08.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1980
Отец: Семко Александр Яковлевич
Мать: Любовь Ивановна
Орловка
Бракосочетание
26.08.2006
Жена: Семко Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.01.2008
Сын: Семко Светозар Владимирович
Мать ребёнка: Семко Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.04.2012
Дочь: Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Семко Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Электромонтажник
Образование
Неизвестно
Среднее техническое
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно