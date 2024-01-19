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Вьялкин Василий Яковлевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1877

Отец: Вьялкин Яков Антонович

Мать: Вьялкина Александра Филипповна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Вьялкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ирина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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