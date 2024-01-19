Вьялкин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1877
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Ирина Иосифовна
Смерть
Неизвестно