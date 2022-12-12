Чередова (Смирнова) Фёкла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Смирнова) Фёкла Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

17.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.

Дочь: Чередова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.

Сын: Чередов Адриан Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Дочь: Чередова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Дочь: Розанова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Смерть
17.04.1907 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
20.04.1907 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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