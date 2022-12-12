Чередова (Смирнова) Фёкла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти17.04.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.
Дочь: Чередова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.
Сын: Чередов Адриан Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Дочь: Чередова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.
Дочь: Розанова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Смерть
17.04.1907 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
20.04.1907 ст.