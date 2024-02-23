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Паршинов Иоанн Николаевич

Место рождения

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Паршинов Николай Григорьевич

Мать: не указана

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршинова Ульяна Макарова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Паршинов Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Паршинова Лидия Иоанновна

Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Паршинова Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха

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