Паршинов Иоанн Николаевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Паршинов Николай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Паршинова Лидия Иоанновна
Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Паршинова Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Паршинова Ульяна Макарова
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха