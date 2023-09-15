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Григорий Михайлович

Место рождения

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.09.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1864 ст.

Отец: Михаил Филиппович

Мать: Елена Егоровна

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
28.09.1864 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: того же полка и роты унтер-офицер Сергей Андреев (красноярского полка 24 пехотной дивизии 1го батальона первой минной роты)и деревни Плотишно крестьянская жена Надежда Николаева
Место жительства
Неизвестно
Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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