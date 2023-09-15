Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.09.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1864 ст.
Отец: Михаил Филиппович
Мать: Елена Егоровна
Крещение
28.09.1864 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: того же полка и роты унтер-офицер Сергей Андреев (красноярского полка 24 пехотной дивизии 1го батальона первой минной роты)и деревни Плотишно крестьянская жена Надежда Николаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно