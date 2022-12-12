Синклета Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тит Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Петров
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно