Абжалимов Ильдар Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбжалимов Ильдар Равильевич

Абжалимов Ильдар Равильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1984

Отец: Абжалимов Равиль Фягимович

Мать: Абжалимова Венера Вильсуровна

Рождение ребёнка
10.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топчева Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топчева Ольга Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close