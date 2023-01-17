Каменева Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева Татьяна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Сын: Каменев Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Каменев Георгий Никифорович

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Георгий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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