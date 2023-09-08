Колмакова Людмила Анфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1953
Отец: Блинов Анфил Моисеевич
Мать: Канюкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1978
Дочь: Колмакова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Колмаков Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Игорь Юрьевич