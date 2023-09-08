Колмакова Людмила Анфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Людмила Анфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1953

Отец: Блинов Анфил Моисеевич

Мать: Канюкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1978

Дочь: Колмакова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Колмаков Игорь Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Игорь Юрьевич

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