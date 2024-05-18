Шевцова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шевцов Яков Максимович
Рождение ребёнка
23.11.1933
Отец ребёнка: Шевцов Яков Максимович
Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
2006