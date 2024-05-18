Шевцова Фекла Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцова Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Яков Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Максимович

Рождение ребёнка
23.11.1933

Сын: Шевцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Максимович

Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
2006

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