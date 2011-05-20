Вдовина Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.2011

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2011

Отец: Вдовин Андрей Владимирович

Мать: не указана

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