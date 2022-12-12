Суворов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Николай Иванович

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Место рождения

Утманово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.04.1816

Дата смерти

23.05.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Утманово, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1830 по 1836
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1830
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1836 по 1840
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1841 по 1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.05.1896
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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