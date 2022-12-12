Суворов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1816
Дата смерти23.05.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830 по 1836
Место жительства
По 1830
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1836 по 1840
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1841 по 1896
Смерть
23.05.1896