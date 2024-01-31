Коровин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1861

Дата смерти

11.10.1939

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861

Отец: Коровин Алексей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1896

Жена: Коровина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.06.1897

Сын: Коровин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Коровина Анна Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1939
Похороны
Неизвестно
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