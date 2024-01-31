Коровин Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1861
Дата смерти11.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861
Отец: Коровин Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1896
Жена: Коровина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1897
Сын: Коровин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Коровина Анна Яковлевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1939
Похороны
Неизвестно