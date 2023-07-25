Угольникова (Седова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1905
Дата смерти22.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1933
Отец ребёнка: Седов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1938
Сын: Седов Петр Петрович
Отец ребёнка: Седов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1987