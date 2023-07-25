Угольникова (Седова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольникова (Седова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1905

Дата смерти

22.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1933

Сын: Седов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Седов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1938

Сын: Седов Петр Петрович

Отец ребёнка: Седов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Петр Михайлович

Смерть
22.01.1987
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