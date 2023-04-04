Taranenko Viktor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Taranenko Viktor

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараненко Иосиф

Мать: Тараненко Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Visaginas, Литва
Поехал строить АЭС в город Снечкус (прежнее название Висагинаса).
Смерть
2017
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