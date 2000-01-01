Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
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