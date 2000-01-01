Курочкина Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Курочкин Филипп Моисеевич
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Курочкин Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Пульхерия Моисеевна
Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно