Курочкина Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Стефанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Курочкин Филипп Моисеевич

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Курочкин Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Курочкин Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Пульхерия Моисеевна

Отец ребёнка: Курочкин Моисей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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