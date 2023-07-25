Кисилева (Синецкая) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева (Синецкая) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синецкий Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Кисилев Никонор

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
30.07.1892

Сын: Кисилев Степан

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кисилев Василий

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисилев Михаил

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисилев Иван

Отец ребёнка: Кисилев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисилев Владимир

Смерть
Неизвестно
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