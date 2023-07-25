Кисилева (Синецкая) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синецкий Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Кисилев Никонор
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
30.07.1892
Сын: Кисилев Степан
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кисилев Василий
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисилев Михаил
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисилев Иван
Отец ребёнка: Кисилев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кисилев Владимир
Смерть
Неизвестно