Котельников Матвей
Место рождениясело Боровскоесело
Дата рождения1876
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
село Боровскоесело
Рождение ребёнка
1909
Сын: Котельников Владимир
Мать ребёнка: Котельникова Евдокия
село Боровское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котельникова Евдокия
Смерть
1964
село Боровское
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
село Боровское