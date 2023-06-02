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Котельников Матвей

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Место рождения

село Боровскоесело

Дата рождения

1876

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

село Боровскоесело
Рождение ребёнка
1909

Сын: Котельников Владимир

Мать ребёнка: Котельникова Евдокия

село Боровское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Евдокия

Смерть
1964
село Боровское
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
село Боровское
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