Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Лаврухин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврухин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кульбачевская Елена Викторовна

Отец ребёнка: Лаврухин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Отец ребёнка: Лаврухин Виктор

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