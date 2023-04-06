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Околухин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1871

Жена: Околухина Екатерина Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда села Великого крестьянский сын Василий Иванов Околухин, холост, вероисповедания православного, первым браком, 22 лет Невеста - того же уезда и села крестьянская девица Екате... Показать все
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