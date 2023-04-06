Околухин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1871
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда села Великого крестьянский сын Василий Иванов Околухин, холост, вероисповедания православного, первым браком, 22 лет Невеста - того же уезда и села крестьянская девица Екате... Показать все