Тушев алексей николаевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1821
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тушева марья алексеевна
Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1857
Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушева наталья федоровна