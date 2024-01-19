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Тушев алексей николаевич

Место рождения

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

20.05.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1821

Отец: Тушев николай филатов

Мать: Тушева христинья (фатинья) александровна

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тушев иван алексеевич

Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тушева марья алексеевна

Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тушев василий алексеевич

Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тушев петр алексеевич

Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Тушев яков алексеевич

Мать ребёнка: Тушева наталья федоровна

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева наталья федоровна

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