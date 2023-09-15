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Екатерина Петрова

Место рождения

Ивановка, Чепчуговская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Петръ Михайловъ

Мать: не указана

Ивановка, Чепчуговская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
07.10.1856 ст.

Муж: Уваровъ Алексей Ивановъ

Ивановка, Чепчуговская волость, Казанский уезд
поручителипожениху: Села Чурилина помещицы Кукурановой крестьяне Иван Григорьев и Феодор Игнатьев. по невесте: того же села и помещицы Осип Васильев и Степан Дементьев
Рождение ребёнка
29.01.1858 ст.

Дочь: Елисавета Алексеева

Отец ребёнка: Уваровъ Алексей Ивановъ

Ивановка, Чепчуговская волость, Казанский уезд
Воспреемники : дер.Ивановки помещицы Маркизы де-Траверсе крестьянин Никита Яковлевъ, той жедеревни и помещицы отданного на военную службу Василия Дамианова жена Наталия петрова
Смерть
Неизвестно
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