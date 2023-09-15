Екатерина Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Петръ Михайловъ
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1856 ст.
поручителипожениху: Села Чурилина помещицы Кукурановой крестьяне Иван Григорьев и Феодор Игнатьев. по невесте: того же села и помещицы Осип Васильев и Степан Дементьев
Рождение ребёнка
29.01.1858 ст.
Дочь: Елисавета Алексеева
Отец ребёнка: Уваровъ Алексей Ивановъ
Воспреемники : дер.Ивановки помещицы Маркизы де-Траверсе крестьянин Никита Яковлевъ, той жедеревни и помещицы отданного на военную службу Василия Дамианова жена Наталия петрова
Смерть
Неизвестно