Крюченкова Инга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюченкова Инга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюченков Генадий Михайлович

Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюченков Генадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюченков Генадий Михайлович

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