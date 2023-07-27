Агапова (Багмет) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Багмет) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Багмет Григорий Кузьмич

Мать: Багмет Надежда

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