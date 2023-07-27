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Агапова (Багмет) Антонина Григорьевна
Агапова (Багмет) Антонина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.1953
Пол
Женский
Отец
Багмет Григорий Кузьмич
Мать
Багмет Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Отец:
Багмет Григорий Кузьмич
Мать:
Багмет Надежда
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