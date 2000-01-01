Смирнова (Зайцева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Смирнов Егор
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Рождение ребёнка
11.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Смерть
07.07.1991