Смирнова (Зайцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Зайцева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Смирнов Егор

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
11.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Смерть
07.07.1991
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